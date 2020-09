PÄRAST LAHKUMINEKUT: kas sõprus eksiga on pingutust väärt?

On inimesi, kes suudavad endise kaaslasega säilitada suurepäraseid suhteid – lahkuminek ei tähenda, et te ei või enam üksteisest hoolida. Sellise sõpruse hoidmine vajab aga mõlemalt osapoolelt suurt pingutust, niisiis pead otsustama, kas sellel on mõtet. See otsus pole kindlasti lihtsamate killast, seega jagab portaal The Date Mix nõuandeid viiele küsimusele, mida peaksid endalt küsima.

Kui kaua on lahkuminekust möödas?

„Pärast lahkuminekut on oluline, et inimesele jääks enda jaoks ruumi,“ väidab psühholoog Rachel Herman. Ta tõdeb, et kui eks on kurvastamise ja lahkuminekust paranemise ajal endiselt silmapiiril, ei pruugi sa saada asjas vajalikku selgust. Õige aeg on otsus teha siis, kui oled sõpruse jätkamise suhtes kindlale arusaamisele jõudnud.

Miks ma tahan temaga sõber olla?

Sa pead enda jaoks ausalt selgeks tegema, miks sa tahad eksiga sõber olla. Kui teie vahel puuduvad romantilised tunded, aga te hoolite üksteisest, siis võib sõprus töötada – vastasel juhul muutuvad asjalood keeruliseks. Sõbrana pole ju tore kuulata endise kaaslase suust näiteks jutte tema praegusest armuelust.

Tee endale selgeks, mida sõprus sinu jaoks tähendab ning kaasa toob? Foto: PantherMedia/Scanpix

Mida sõprus mulle tähendab?