Merle Talvik: kui oleks võtta, võib olla läheks isegi uuesti mehele Verni Leivak , täna, 09:00

KAAMERATE LEMMIK: Merle hoiab käes 1969. aasta Rahva Häält. Kuskil selles laulupeol tehtud mustvalges piltide meres on ka tema. Juba tol kaugel ajal oskas kaamera kenakese tulevase filminäitleja objektiivi ette püüda. Kalev Lilleorg

Elu pakub valikuid ja võimalusi. Kas oleme piisavalt arukad, et õigeid otsuseid teha ja tekkinud võimalusi kasutada? Näitlejanna Merle Talvik usub, et ametialane edu võinuks olla ju veelgi säravam, kuid ei kahetse midagi – elu loteriivõit on juba käes.