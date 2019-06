KUULA | Lepatriinu avaldas täna oma esimese eestikeelse singli “Öökull” 

“Öökull” räägib muinasjutulises vormis lennukast hingest, kes tahab rännata ringi ja avastada uusi paiku, ent lõpuks on ikka kodu see, kuhu tahaks püsima jääda. “Olen isegi rohkem ööinimene, ega suuda pikalt ühe koha peal püsida. Arvan, et oluline on näha maailma ja õppida erinevaid kultuure, kuid lõplikult kuskile teise riiki kolida, ei ole variant. Eesti on ikka mu kodu ja nii see võikski jääda” kirjeldab Lepatriinu.

Lugu sai kirjutatud juba ligi kaks aastat tagasi, kui Lepatriinu esmakordselt ukulele kätte võttis. Originaalis valmis “Öökull” akustilise versioonina, kuid nüüd on see saanud suvehitiliku väljundi. Loo uue kõla autor on Taavi Paomets.



Valminud on ka muusikavideo mille autoriks on Josh Twist ehk Aarto Hiiemaa. Ta on olnud autor ka Lepatriinu varasematele muusika videotele näiteks “Treehouse”, “Up the Sky”, “Coffee Break” ja “Sensitive”. Veel on ta teinud koostööd teiste Eesti artistidega, näiteks Laura Prits, Nublu, Lemon Fight jpt.