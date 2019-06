Hambaarst paneb südamele: kui näksid, joo vett peale! 

Samuti on hambaarsti poolt soovitatav, et kahe söögikorra vahe oleks vähemalt kolm tundi. Ka tervislik vahepala on hambaarsti hinnangul söögikord. “Seetõttu, kui tekib soov söögikordade vahel midagi põske pista, tasub veepudel läheduses hoida ja pärast näksimist lihtsalt tavalist vett peale juua,” soovitab dr Kullamaa.

Lisaks vee joomisele tuleb hambaid pesta vähemalt kaks korda päevas ja korra õhtuti niiditada. Kui pesed, pööra tähelepanu igale hambale ning jälgi, et kõik hambapinnad saaksid puhtaks. Tulemus on hea, kui keelega hambaid katsudes tunned, et need on täiesti siledad. Suur abi hammastele on ka ksülitooliga närimiskummi närimisest pärast söömist.