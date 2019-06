Liis Lemsalu: ilu on üks asi, aga iseloom on see, mis reaalselt on köitev minu enda jaoks 

"Ilu on üks asi, aga iseloom on see, mis reaalselt on köitev minu enda jaoks. Kui inimene on enesekindel, tal on huumorisoon, tal on see mingisugune rahu enda sees, siis minu jaoks on see tohutult atraktiivne. Ma kohe tahan temaga rääkida ja suhelda. Minu jaoks on see esimesel kohal," rääkis Liis ajakirjale Anne & Stiil, et seksikus ei alga ainult välimusest.