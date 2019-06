Grete Paia: paari aasta eest ei julgenud ma meigita mitte kuhugi minna 

"See oli täielik error iseendaga, ebakindlus ja ilmselt sotsiaalmeedia surve, et kõik teised on nii kaunid," meenutab Grete. "Eks olen siiani aeg-ajalt tohutult enesekriitiline ja nokin pidevalt enda kallal, et siit ikka võiks nii olla, sealt naa, aga see on jaburus, saan isegi aru. Olen tegelikult väga õnnelik ja tänulik, et olen sündinud tervena, et mul on kaks kätt ja kaks jalga, suudan iseseisvalt liikuda, näen ning kuulen. Vahel hakkab endalgi piinlik, kui end taas enda välimuse kallal pirtsutamas leian."