AVESTA 6. juuni | Ära tee rasket tööd ega pinguta end üle 

Hea märk, kui sa kuidagi ärgata ei tahtnud, sest see näitab, et sinu südametunnistus on puhas. Kui näed üheaegselt päikest ning vihma või vikerkaart, siis on oodata rahu, heaolu ning õiglust. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tõesed vaid siis kui saabuval öösel on pilves ja sombune ilm. Siis täituvad need ruttu, 1-2 päeva jooksul. Kui nägid unes vett, siis tähistab see puhastumist; kui riideid, siis on oodata heaolu ja õnne; kui linde, siis tähistab see teateid, sõpru, seltskonda.