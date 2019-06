Laura Pergolizzi Haapsalu kontserdi külalisesinejaks on Anna Kaneelina 

“LP on minu jaoks täielik fenomen. Tema kujunemise lugu selliseks artistiks nagu ta täna on, on tõeliselt põnev ning inspireeriv. Muusikaliselt on tegemist geniaalse laulukirjutajaga, kuid veel enam – ta on fenomenaalne vokalist, kes laval enda häälega imelisi maailmu loob,” kommenteerib Anna. “Minu jaoks on tema kontserdi soojendamine kirjeldamatult suur sündmus ja suur au ning ma olen selle usalduse eest väga tänulik!”



LP esineb 3. juulil Haapsalu Piiskopilinnuse õuel. Piletid on müügil Piletilevis. Kiirematele hind €45, edasi €49. Lisaks saab Piletilevist soetada ka bussipileti fännibussile, mis viib Tallinnast Haapsallu kontserdile ning toob peale kontserti mugavalt pealinna tagasi.