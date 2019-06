Horoskoop AVESTA 8. juuni | Tunnista jumalikku jõudu, võida kahtlused, vaata hirmudele vapralt näkku Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Päikese päeva lühideviis kõlab: „alusta vundamendi ehitusega, et maja saaks kiiresti valmis ja mine võitlusse, et võitjana tagasi tulla.” See on väga aktiivne päev. Asu võitlusse õigluse eest. Tunnista jumalikku jõudu, võida kahtlused, vaata hirmudele vapralt näkku, ja sa näed, et need taanduvad. Katkesta mittevajalikud suhted ja sidemed.