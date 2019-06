AVESTA 9. juuni | Kui saad täna ootamatult raha, siis tuleb seda kindlasti juurde 

Kell 11.20 algava kuutsükli 7.päeva energia soodustab meditatsiooni, läbi mille võib mõista kõigi nelja ilmakaare ning nendele vastavate stiihiate ja sümbolite omavahelisi seoseid. Kuna see on sõnalise maagia päev, siis jälgi oma sõnu erilise hoolega. Kasulik on lugeda palveid ja laulda mantraid. Samuti tegeleda käte ja sõrmede joogaga.

Kui puruneb kell, mõni majapidamisriist või termomeeter, siis näitab see, et sinu elu alustoed kõiguvad. Kui tuul lööb akna lahti või lõhub katust, siis on taevas sinu peale vihane. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest on tähenduslikud vaid need, mis jäid meelde. Kui nägid välku, sädemeid või tuld, siis ennustab see tervenemist, elumuutust või kauget teed, kuid see tuleb alles pika aja pärast.