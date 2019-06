Horoskoop AVESTA 12. juuni | Mida puhtam on sinu südametunnistus, seda kergem on see päev Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Päikese päeva lühideviis on: ”hävita kahjulikke loomi ja olendeid.” See on üsna raske päev, sest aktiviseeruvad mustad jõud. Ole väga tähelepanelik, jälgi iga väiksematki pisiasja, tee ka kõige mustemat tööd, kui seda on vaja teha. See on usu ja südametunnistuse proov tegudes, immuunsuse kontroll: kas tuleb ligi igasugune halbus: haigused, kahjulikud tutvused vms. Mida puhtam on sinu südametunnistus, seda kergem on see päev.