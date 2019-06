The Boondocks, reket, Lepatriinu, Sammalhabe ja Rainer Ild vürtsitavad Tallinna Tänavatoidufestivali muusikamenüüd  

Tallinna Tänavatoidufestivalil osaleb tänavu ligi 100 toidupakkujat ning festivalil orienteerumiseks on alad jaotatud kultuuriprogrammi ning toitlustajate järgi.

Hiina karaoke on kolmest rajoonist kõige kirjum ja tegevusterohkem, kus ritta on seatud mitmed rahvusköögid. Pelmeeni töötoas saab vilunuks täidisega taignapallide veeretamises ning kes varem karaoket laulnud pole, saab seda nüüd kindlasti teha. Ilukirja huvilised on oodatud kätt proovima Hiina kalligraafia töötoas, toimuvad teetseremooniad, põnevaid lugusid vestetakse muinasjuturingis. Näha saab ka Hiina lõvisid.