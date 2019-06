EUROOPA KUNINGAKOJAD | Hannoveri prints leidis oma Tuhkatriinu 

Ernst August vanem nõudis isegi, et poeg loobuks abielludes perele kuuluvast kinnisvarast, kuid Ernst August noorem (35) vilistas isa palvetele. Järeltulija kinnitas hoopis solvunult, et saab ka üksinda hakkama. Muretseva papa loogika oli tegelikult ülilihtne. Poja väljavalitu näis küll kenake ja heasüdamlik, kuid pärines alamast soost. Üksnes sel põhjusel ei sobinud Jekaterinat (32) suguvõssa vastu võtta. «Selline otsus polnud minu jaoks lihtsate killast, sest see puudutab mu lihast poega. Ent esijoones pean ma mõtlema Hannoveri dünastia huvidele ja suguvõsa varanduse säilimisele, mis on kuulunud meile juba mitu sajandit,» rääkis Ernst August vanem ajakirjandusele. Selline väljaütlemine tundus paljudele kummaline, sest aegu tagasi pööras ka Ernst August V vanematega tülli, kui abiellus vastu nende tahtmist rikka ja mõjuka Šveitsi ärimehe ning šokolaadikontserni omaniku tütre Chantal Hochuliga. Abielu väga kaua ei kestnud, kuid sellest sündis kaks poega: printsid Ernst August ja Christian. Sarnaselt vanema vennaga pärineb ka noorema venna abikaasa lihtkodanike seast, kuid prints Christianile ei avaldanud isa nii palju survet. Noorema printsi abikaasa on Peruust pärit imekaunis jurist Alessandra de Osma Foy.