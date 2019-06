UUS RAAMAT | Ilmar Tomusk: olin õnnega koos, et Priit Pärn oli nõus mu raamatut illustreerima 

Ilmar Tomusk, kas šokk oli suur, kui nägite Priit Pärna pilte? Nii head! Kas te ei kartnud, et kõik vaatavadki nüüd vaid neid?

«Kui kirjastaja Tiina Tammer saatis mulle kunstniku visandeid näha, oli esimene mõte: klassikaline Pärn. Sa kirjutad teksti, kus on sõnadele kolm vinti peale keeratud, aga Pärn suudab vinte veel lisada. Kujutage ette jalgpallimatši, mida keegi ei saa võita, sest kohtunikul on jalas viigipüksid! Pärna pildid toetavad teksti ja lugeja kujutlusvõimet, teevad terviku vaid paremaks. Olin õnnega koos, et see mees oli nõus mu raamatut illustreerima.»

Huvitav:

• Raamatu idee sündis nii: oma tavapärasel jooksuringil Harku metsas märkas Tomusk, et raja kõrvale ehitatakse maja. Ehitusplatsi ümbritseval aial rippus silt «Kõrvalistel isikutel läbikäik keelatud». Kirjanik mõtles, et ta ju pole kõrvaline, on hoopis kahekõrvaline. Ja ninaline, kahesilmaline ning ka hambuline ... Jooksis koju, käis duši all ja hakkas kirjutama.