REEGLID EDUKAKS KOHTINGUKS: Millest tohib rääkida? Kes maksab arve? Millal voodisse?

Kohtingule kutsuja võiks olla mees ja kindlasti peaks minema välja sööma või dringile. Esimesel kohtamisel ei tohi rääkida poliitikast ja ekskallimatest, veel vähem abielust ja lastest. Kui kaaslane meeldib, peaks vähemalt kolm päeva ootama, enne kui temaga uuesti ühendust võtta. Kas tõesti? Ajad on muutunud! Psühholoogide ja suhtenõustajate värskeimad kohtingusoovitused jätavad armastuse otsijaile rohkelt mänguruumi.

Kes peaks kelle välja kutsuma?

Arusaam, et mees peab – vähemalt esimese – kohtingu algatama ning kohtumiskoha või tegevuse välja pakkuma, on ajast ja arust. Kui naispool esimese sammu astub, annab see mõnele häbelikumale mehele vajaliku annuse enesekindlust, et endagi huvi välja näidata. Teistes härrastes aga tekitab see tõenäoliselt põnevust. Pealegi – miks peaks naine lõputult ootama või lootma iga kord sellele, et teine pool tuleb ise vaimustavale kohtinguideele? Keegi meist ei suuda mõtteid lugeda ja kui meeles mõlgub mõni kontsert, festival või film, mida tahaks kinos vaadata, siis tuleks see julgelt kaaslasele välja pakkuda. On normaalne, et mõlemad pooled pingutavad toreda ühise ajaveetmise nimel.