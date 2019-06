Alasti beibede aeg on läbi, rannas ruulivad vagad tüdrukud 

Jah, veel möödunud suvel hullutasid sa mehi rannas oma ülinappide bikiinidega, kuid kuna moelainel surfamine on sinu meelest sama tähtis kui vastassoo tähelepanu, ei saa sa sel aastal enam plaažil poolalasti promeneerida. Et müürilillede hulgast vähegi silma paista, on loomamustritrend otsekui sulle loodud. Seega valid sel suvel oma rannavormiks leopardi-, maonaha- või mõne muu metsiku tegelase mustri.

1. Reserved 22,99 €

2. H&M 17,99 €

H&M 14,99 €

3. Gina Tricot 34,99 €

Selleks, et saada tõeliseks moetibiks, ei piisa ainult trikoo või bikiinidega täkkesse panemisest: tähtsal kohal on ka aksessuaarid. Nii näiteks oleks hea kuldehted koju jätta ja panna kaela, kätte ja kõrva teokarpidest ehted. Kas tegu on ehtsate teokarpidega või mitte, ei mängi seejuures mingit rolli. Moepilti on tagasi tulnud ka jalaketid, mis tähendab, et ka selle olemasolu on tähtis. Laiade õlgkübarate kõrval on aga ülimalt moekad hoopis kalamehemütsid ning varba otsa tuleks lükata pruunist nahast (või kunstnahast) sandaalid. Rannaarsenal peaks aga mahtuma mõnda naturaalsest materjalist kotti.