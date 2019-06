Nikolai Bentsler paneb pirtsakatele külalistele südamele: kui olete juba pulma kutsutud, siis säästke vähemasti noorpaari 

«Kui pulmakülalised end aga väga-väga purju joovad, ei saa mina enam mitte midagi teha,» nendib näitleja. Muidugi ei tõtta Nikolai sellistel puhkudel noorpaari juurde teatega, et läheb nüüd koju. Ta veab ürituse ikka lõpuni. Vahel juhtub peole ka mõni valge vares – see on külaline, kellele miski ei meeldi. «Küll on tal halb tuju, siis vingub toidu ja muusika kallal ning muidugi räägib oma negatiivsetest muljetest noorpaarile. Ja lõpuks võib ka peaosaliste tuju ära rikkuda. Kui olete juba pulma kutsutud, siis säästke vähemasti noorpaari,» paneb mees südamele.