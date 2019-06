Inimesed Sel hooajal üle saja etenduse ära vaadanud teatrifänn: tajun, et ma ei ole päris tavaline Aive Antsov , täna, 16:30 Jaga: M

Andunud teatrisõber: «Mulle meeldivad väga ka etendused, mis on väljastpoolt Eestit siia tulnud. Eilegi käisin Tallinnas ühte vaatamas. See oli Moskva teatri etendus. Vaatan etendusi ka YouTube’ist. Viimasena vaatasin läbi kõik prantsuskeelsed etendused. Laen etendused alla, siis on pärast hea vaadata.» Aldo Luud

Sel hooajal üle saja etenduse ära vaadanud teatrifänn Harry Loomus tunnistab, et kui peaks kokku lugema kogu raha, mis tal on teatripiletite peale kulunud, oleks see üks meeletult suur summa.