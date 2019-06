Väga mõistlik! Prints Harryl on hotellides ööbides vaid üks kindel tingimus 

Hertsogi semu sõnul hoiab Harry silma peal sellel, kui palju hotellid plastikut kasutavad. Argentiinast päri polomängija Nacho Figueras rääkis värskes intervjuus, et Harry oli üks kord isegi hotellile öelnud, et nad kasutavad liiga palju plastikut ja peaksid üritama seda muuta. "Jõin hommikul kohvi ja nägin plastikut. Ja siis saadeti mulle mu särk, mis oli suures kilekotis," oli prints kurtnud. "Selline mees ta on. Mulle ei meeldi sellest üldse rääkida, aga selline ta on. Sellised nad on. Ei mingit plastikut."