Lenna kurvastab: ootasin Sweet Spotil esinemist väga! 

"Kahju, et äsja tuli uudis, et Sweet Spot jääb ära," nendib Lenna, et ootas seal esinemist väga. "Aga see ei tähenda, et poleks festivale, kuhu sel suvel muusikat nautima minna! Mina ei ole veel kordagi sattunud Positivusele – olen ammu tahtnud minna ja sel aastal tundub, et saan selle oma plaani panna."