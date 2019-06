“See matslik retoorika ja võimu­mängud, mis pärast valimisi tekkisid, on šokeerivad," sõnab Hinrikus ajakirjale Eesti Naine antud intervjuus. "Ma mõtlen sellistel puhkudel Aino Perviku mõttele, et poliitikute lollid otsused on lastekirjanike tegemata töö. Ja Astrid Lindgrenile, kes on tundnud muret, et otsustajatel jääb puudu empaatiast, suurest pildist, intelligentsusest ja südameheadusest."