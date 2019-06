AVESTA 13. juuni | Osta uusi asju ja too need koju! 

Suure osa päevast kestab kuutsükli 10.päev, mille märksõnad on purskkaev ja allikas. Mediteeri ja süvene oma juurtesse, sest see avab tarkuselätted, mille abil on võimalik korrigeerida oma minevikku ning seega ka tulevikku. Inimesed käituvad paljus alateadlikult. Tänane peamine ülesanne on saavutada vaimne iseseisvus. Kell 17.17 algab kuutsükli 11. päev, millega koos tärkavad loomingulised jõud, mida peab oskama valitseda.

Kui ärkasid linnulaulu peale, siis on see lähemal ajal saabuva suure edu ja rõõmu aluseks. Ühtegi leitud asja pole soovitav üles võtta, kuna sellega võtad endale võõra karma. Kui miski koju ununes, on see halb märk. Kui võimalik, palu see asi kellelgi ära tuua. On oluline, et sa üle oma korteri või maja läve ei astuks. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest täituvad vaid konkreetsed. Mida kirkam oli uni, seda kiiremini täitub.