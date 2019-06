Horoskoop AVESTA 18. juuni | Lõika juukseid ja küüsi! Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Pixabay

Tänase päikese päeva lühideviis kõlab nii: „lõika juukseid ja küüsi. Kui tahad erilist last, siis viljasta ta.” Päeva märksõna on Püha Vaim ning see on igaviku ja igavese valguse päev. Ära tee tõsiseid tegusid ega loo kontakte. Lükka edasi kõik, mida vähegi lükata annab. Pühenda see päev kokkuvõtete tegemisele möödunud kuust ja kogu homseks stardienergiat.