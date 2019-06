Ivo Linna poeg Robert: ta on vanaisana ideaalne! 

25. mail 2016 tõi Robert Linna elukaaslane Anna-Liisa ilmale poeg Alberti ja tänavu mais sündis perre ka tütar Eevi. "Isa on vanaisana ideaalne. Ta ei jää kunagi hätta, kui on vaja midagi tarka öelda," lausus Robert Maalehele antud intervjuus. "Tal on aastatega arenenud oskus öelda õigeid asju õigel ajal. See on hea omadus, lapsed kuulavad teda ja panevad tähele, mis ta ütleb. Tal on Muhu saarel täitsa oma küla ... talukompleks, kus lastel on lõbu laialt."