Moedisainer Marit Ilison: mind ei köida glamuur ja hoian sellest nii kaugele kui võimalik 

"Öeldakse, et moevaldkond on üks raskemaid ärisid ja olen sellega nõus, sest see kaasab nii materjale kui ka inimesi, alati nihkuvaid tähtaegu ja pidevat pinget. Aga ma armastan seda, mida teen, ja seepärast on mul väga kahju, et lõpptarbija ei hooma üldse, KUI palju aega ja ressurssi läheb tegelikult ühe toote valmimisse alates ideest kuni selleni, et see poeletile jõuab," lausub Ilison ajakirjale Eesti Naine antud intervjuus. "Mind ei köida glamuur ja hoian sellest nii kaugele kui võimalik. Mind huvitab inimeste sisemine sära, vaikus ja tagasihoidlikkus."