KUULA | YASMYN ja Johnny Blooms avaldasid värske suvehiti 

YASMYN, kelle lavalist olekut on erinevad välismaised muusikaväljaanded kirjeldanud kui hüpnootilist segu R&Bst, trapist, popist ja hiphopist, kommenteeris põnevat projekti järgmiselt: “Kui Johnny minuga ühendust võttis ja oma huvist koostöö vastu rääkis, siis tundus kõik ääretult põnev. Tegu on ühe väga huvitava tüübiga, kellega seostus mul varasemalt vaid Johnny Bloomsi roosilimonaad, mida poelettidel olen näinud. Et tegu on ühtlasi ka ühe tuntud produtsendiga, kes soovis oma uue aliase alt koostööd alustada just minuga, on mulle komplimendiks.”