VIDEO | Genka räpib supermodell Alexandra Elizabeth Ljadovi uues singlis 

Tänapäeval räpivad enamik uuekooli räpipoistest trap elust (naised, raha, uhked autod, ained) ja nii sai Alexandra inspiratsiooni kirjutada lugu just mehe vaatenurgast: „25 Playboy on langenud trap life ohvriks. Pealtnäha tundub see kõik väga põnev ja värvikirev, kuid aja möödudes muututakse kõige vastu tuimaks ja tundevabaks, mis pikas perspektiivis ei tee inimest õnnelikuks. Temaatikast hoolimata on tegu ikkagi lõbusa turn up peolooga, mis paneb kuulajaid end tundma nagu boss.“

Genka osaluse tõttu saab muidu inglise keelne lugu eestikeelse salmi: „Ma ei kirjutanud kohe pimesi Majorlilkweeniga koostööle alla. Kohtusime, ajasime juttu ja sain aru, et tegemist on toreda inimesega, kellel mõtted õigel sagedusel ja süda õiges kohas. Nagu tema muusika ja videod aimdust annavad, on ta ka päriselt kreisi! Ütlesin, et teen siis salmi, kui biit vibeb õigesti. See ka imponeeris, et Alexandra on ise üks biidimeistreid. Võimalus oli ka Frankie P biidile teha, aga tema biit oli parem.“

Number 25 oli esimene number, mis stuudios beat-i tehes Alexandrale pähe tuli. Hiljem googeldades selgus, et see sümboliseerib isiklikke suhteid, vabadust ja enesepeegeldust. Temaatika läheb ideaalselt kokku, sest 25 Playboy kaotas oma tüdruksõbra kireva elustiili tõttu ning riimides vaatab ta tagasi oma tegudele, mis ta sinnamaani viisid.

Singli kaanekujundus on tehtud samuti sügavama tagamõttega. Ühiskonnas on täiesti tavaline, kui mehed käivad ringi ja postitavad pilte või videoid palja ülakehaga, aga kui naised teevad sama, siis on kohe skandaal ja tähelepanu. Et lugu on kirjutatud mehe vaatevinklist ja üleüldiselt on meestele rohkem lubatud ja neile antakse ka rohkem andeks, siis oli loomulik, et ka kaanepilt seda kajastab. „Instagrami scrollides jääb enamikest naistest tänu pilditöötlustele ja filtritele väga ebareaalne ideaalne mulje, mis on noortele kahjustav, sest me kõik tahame ju ideaalsed välja näha. Just seetõttu tahtsin ma endast jätta kõigile oma jälgijatele realistliku pildi, mistõttu pole seda klõpsu absoluutselt photoshopitud ning kõik mu “vead”, mis mind eriliseks teevad on antud fotol ilusti näha,“ on Alexandra ebatavatult julge.

Video kajastab lõbusat ja pöörast poolt loost. Et loo beatis on kuulda Aasia sounde, siis on sisse toodud ka anime. „Tule vaata videot ja ma viin su justkui tripile, ilma, et oleksid midagi teinud,“ kutsub Majorlilkween.