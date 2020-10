Suhted SARIPETJATE TÜÜPVABANDUSED: „minus elab kaks erinevat inimest“ ja „naine ei taha seksida“ Siret Mägi , täna, 11:03 Jaga: M

SILMAPIIRIL UUED JAHIMAAD: Kõigi püsipetjate ühisnimetaja on psühholoog Aita Keerbergi väitel suutmatus ja soovimatus pühenduda: „Ausust ja truudust ei peeta väärtuseks.“ Foto: Andor Bujdoso / Alamy

Mis paneb inimesi pidevalt oma elukaaslast petma või eelistama kooselule kolme kohtingukaaslase vahel pendeldamist? Psühhoterapeut Hannes Kuhlbach selgitab, et niinimetatud saripetjad ei taha leppida igas kooselus ettetulevate raskete ja tüütute hetkedega, vaid keskenduvad ainult heale, naudingut pakkuvale. „Tihtipeale on süstikpartner just see, keda oodatakse ja igatsetakse, kes saabub ning toob kaasa rõõmu ja helluse. Kes ei tahaks olla selline õnnesaadik, oodatud külaline?“ arutleb Kuhlbach.