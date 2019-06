Kalamehemütsi üle ei tasu sel suvel naerda! 

Moemaailmas juhtub ikka aeg-ajalt nii, et kõige vähemtõenäolisemast asjast saab tõeline moeröögatus, mida kõik endale ihaldavad. Näiteks on leidnud oma tee põlu alt moejüngrite südamesse koletossud ja matkasandaalid ning isegi crocs'id. Viimaste puhul oli vaja välja tulla ainult mõnisada eurot maksvate platvormdisaineri-crocs'idega, et need passiksid ühtäkki moeinimestegi jalga. Üpris samasugune on lugu ka kalamehemütsidega, mis teenisid praeguse moeröögatuse tiitli suuresti pärast seda, kui Prada, Chanel, Gucci ja mitmed teisedki disaineribrändid tegid sellest mitmesajaeurose luksustoote.

Itaalia moemaja Etro on samuti üks luksusbrändidest, kes on tulnud välja oma versiooniga kalamehemütsist. Vida Press

Vihmamütsid on tegelikult pärit hoopis Iirimaalt, kus neid hakkasid 20. sajandi algul kandma kalamehed. Need tehti vildist ning kuna neid sai vajadusel kokku voltida ja taskusse pista, oli see kalurite meelest ääretult praktiline. Seetõttu kandsid sellist mütsilotut ka sõdurid Vietnami sõja ajal. Jala moemaailma ukse vahele said vihmamütsid aga alles 1960ndatel ja seda tänu ansamblile The Beatles, kes hakkas neid kandma, ning Prantsuse moemajale Dior, kes tegi tagasihoidlikust mütsilotust veidi glamuursema variandi.

Järgmisel korral ilmusid vihmamütsid põgusalt moepilti 1980ndatel, kui neist said räpparite peakatted. Pärast seda kadusid need pildilt kuni möödunud suveni, mil hakkasid taas vaikselt moebutiikidesse ilmuma, kuid ei tekitanud siiski kelleski erilist äratundmisrõõmu. Sel kevadel toimus aga läbimurre ning vihmamütse hakkasid ühtmoodi uhkelt kandma nii Hollywoodi megastaarid kui ka andunud moefännid, kelle sõnavarasse ja garderoobi need veel mõnda aega tagasi ei mahtunud.

