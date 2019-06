Kas Hawaii särki kandev mees on tropp või hoopis moehai? 

Klassikalist Hawaii särki – palmi-, lillede või mõne muu troopilise mustriga, lühikeste käistega ja eest nööbitavat – tunnevad ilmselt paljud 90ndate Ameerika komöödiatest. See sai maailmale tuntuks eelkõige tänu pintsaklipslastele, kellel oli lubatud reedeti kontoris püksirihm lõdvaks lasta ning nii-öelda Hawaii särgi reedet pidada ehk tulla tööle särgis, mida kontorirott tavapäevadel eales kanda ei oleks tohtinud. Särgi mainele see muidugi suurt kaasa ei aidanud, sest palmisärgi kandmisega kaasnesid ka ülekäte läinud peod ja alkoholi liigtarbimine.

Ameeriklaste läbustamiskuvand ei peegelda tegelikult kuidagi Hawaii särgi päritolu. Nagu nimigi viitab, pärineb see Hawaiilt ning on seal tuntud hoopis kui Aloha särk. Esimene taoline müüdi väidetavalt 28. juunil 1935. aastal Honolulul ühes sealses poes, mille omanik oli Jaapanist pärit immigrant. Esimesed särgid olid tehtud Jaapanist pärit töökimono materjalist.

Seejuures väärib märkimist, et niinimetatud Aloha särk muutus kiiresti väga populaarseks ning nende masstootmisest sai üks saareriigi tulusamaid ettevõtmisi. Oluline on teada, et kui praegu on tegu siiski vabaajasärgiga, siis Hawaiil peetakse seda eelkõige viisakaks riietuseks, millega käivad tööl ka kõrgetel kohtadel olevad ametnikud ning nii mõneski kohtumajas võivad seda istungitel kanda ka advokaadid.