10 SUVEKÜSIMUST | Mallukas: „Kas pole naljakas, et lapsepõlves oli suvi niiiiii pikk ja nüüd, suurena, on see silmapilguga möödas?“ 

Minu lapsepõlvesuved möödusid Pärnus vanaema-vanaisa ja tädi seltsis. Ei mingeid nutifone ega tahvelarvuteid nagu tänapäeval. Jooksime hommikust õhtuni karjamaal ringi ja mängisime politseid ja pätti, tukikat ja peitust. Ja vihmalõhnalised suveõhtud on hästi meeles … Tõeliselt mõnus lapsepõlv! Kas pole naljakas, et lapsepõlves oli suvi niiiiii pikk ja nüüd, suurena, on see silmapilguga möödas?