FOTOD JA VIDEO | Eesti ainsasse sebraperre sündis uus järeltulija 

Et looduses peaks vastsündnud sebrabeebi kohe karjaloomana enese eest ise seisma, siis ka turvalises farmis sündinu oli kohe püsti ja kalpsas ringi. "Nad sünnivad ikka kohe jalgadele, ütleme nii. Ja eile ta oli ju ka siin päev otsa külalistele vaatamiseks ja jalgadel. Alles pärast lõunat lasi ennast puhkama maha. Nii, et ta on ikkagi väga tubli," kommenteeris Muhu Jaanalinnufarmi perenaine Helena Erik "Aktuaalsele kaamerale".

Kuigi sellele sebraperele on see juba kolmas varss, annab sebraema Jashira sebraisa Hekimale siiski aeg-ajalt kehakeelega märku, et praegu veel peaks isa varsast eemale hoidma. Esmaspäeva keskpäevaks polnud ka veel selge, kas sündinud on sebrapoiss või sebratüdruk. "Esimene oli tütar ja teine oli poiss. See ikka tundub olevat tüdruk," lausus Erik, et kõik märgid ikka räägivad, et vist on tüdruk.