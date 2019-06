Kas prints Charles kahetses, et Dianaga nii ruttu abiellus?

Prints Charles on kuninganna Elizabeth II ja prints Philipi vanim poeg. 70ndatel oli tegemist tõelise naistemehega, kes käis üpris palju kohtamas. Kuigi Charles oli armunud Camilla Parker Bowlesi, ei peetud teda printsi jaoks sobilikuks. Aastal 1977 oli ta üürikest aega koos ka Diana õe Sarah Spenceriga.

Kuigi Diana oli Charlesiga esimest korda kohtudes üpris noor, jättis häbelik seltskonnapreili talle võimsa mulje. Kolm aastat hiljem said nad uuesti kokku ja hakkasid käima. Diana oli noor, kaunis ja pärit aristokraatlikust Spenceri perekonnast ehk ideaalne abikaasakandidaat prints Charlesile.

Ilmselt oli Charles oma tüdruksõpra kiindunud ja tema oli kahtlemata printsist lummatud, kuid nende suhe arenes peamiselt kuningliku perekonna surve tõttu. Paljud väidavad, et Charlesi lausa sunniti Dianaga abielluma.

Kuningliku paari suhe kogus tuure ja aastaks 1981 olid nad kihlatud. Esimesi ohumärke oleks pidanud täheldama aga nende kihlusintervjuust. Kui reporter uuris, kas nad on armunud, vastas Diana kiirelt "jah", ent Charles ei osanud isegi armastust defineerida. See liit oli ilmselgelt juba algusest peale hukule määratud. Värske prints Charlesi biograafia paistab kinnitavat, et isegi enne pulmi oli ta oma otsused hakanud kahetsema.