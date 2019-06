Tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste: minu väga suur igatsus on ise tantsida 

Meie kohtumine leiab aset Kalevi staadionil ja Vaike (58) võtab istet puupinkide asemele paigaldatud plasttoolide reas. On küll mugav istuda, isegi seljatugi on olemas. Naine vaatab peoplatsi ilmel, justkui kangastuks tema ette murule vaimusilmas kümneid, võib-olla isegi sadu tuhandeid paare, kellega koos ta ise või kes tema pilgu all seda muru tallanud on.