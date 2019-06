MURRAME MÜÜTE | Kas vanaemadeaegseid uskumusi väikelaste eest hoolitsemisel tasub arvestada või mitte?  

Beebi peab kord päevas kakama. Kui rinnapiimatoidul oleval põnnil probleeme pole, ei pea ta ilmtingimata iga päev kakama. Kui nahk on korras ja laps on rõõmus, võib ta isegi nädal aega kakamata olla. Lisatoitu saades peaks laps kakama iga päev. Viimasel ajal on kõhukinnisus väikelaste seas väga suur probleem, mis ilmneb sageli hoidja juurde või lasteaeda minnes. Kõhukinnisuse korral võivad kakades tekkida päraku ümber lõhed – siis on see tegevus valus. Nii võib juhtuda, et laps ei tahagi kakada ja see võib kaasa tuua tõsiseid probleeme. Jälgi seda kindlasti ja probleemide korral pea nõu arstiga.