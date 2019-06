Järgmisel nädalal Kohtla-Nõmmel toimuv festival Mägede Hääl avalikustas kogu programmi ja ajakava  

Kuni pühapäeva, 30. juuni hommikutundideni kestva muusikaprogrammi väliskülalisteks on Ühendkuningriigi technoduo Rezzett , Ukraina surfiroki bänd Chillera ja Venemaa d’n’b produtsent Electrosoul System . Kodumaise valiku seas on Anna Kaneelina hingeavardavAmericana noir, Mart Avi žanriülene tulevikumuusika, YASMYNi & Mick Mooni ajastukohane r&b ja träpi sulam, Doktor Normali filtreerimata retroräpp ning Eesti alternatiivmuusika väljadele hiljuti ilmunud superkombod Diversicolor ja Seltskond Pargis . Täpne ajakava festivali kodulehel magedehaal.ee . Kell 15 algab kaevanduspargi aherainemäe jalamile rajatud ainulaadses betoonrajaga skeitpargis rulavõistlus, mille heliriba eest hoolitsevad Haigla Rulapargi DJ-d koos erikülalistega. Festivali raames avatakse Eesti Kaevandusmuuseumi galeriis Eesti vanima punkari Uno Lauri isikunäitus ning spetsiaalses näitusetelgis saab näha Kohtla-Nõmme lugu jutustavat väljapanekut.

Tallinna suunalt saabuvate festivalikülaliste transpordilogistika lahendab Elron. 29. juunil peatub Tallinna-Narva ekspressrong erandkorras ka Kohtla-Nõmmel, saabudes peatusse kell 13.24. Festivalijärgsel hommikul, 30. juunil kell 10.40 peatub Kohtla-Nõmmel Narva-Tallinna suuna ekspressrong. Telkimine ja parkimine on festivalialal tasuta.



Kaevandusmuuseumi muusikamaratoni järgselt pakub Mägede Hääl pühapäeval, 30. juunil paikkondlikku eksootikat tutvustavaid väljasõite. Aidu Karjääris kannab pealinna technoklubi HALL hoolt, et peolised saaksid värskendada nii keha kui ka vaimu sauna ja suplusaeroobika, helihellituste ja kulinaarsete hõrgutistega. Teine väljasõit viib Viru Keemia Grupi tööstusparki, kus endise õlitehase katusel avatakse Üle Heli heliinstallatsioon.



Mägede Hääl 2019 festivalipiletid hinnaga 40 eurot on müügil Ticketeri veebikeskkonnas. Kohapeal maksab pilet 45 eurot.