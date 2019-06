KÖÖGITÄHESTIK: mis on draakonivili ja kuidas seda süüa? 

Ragne Värk

Kaktuseliste perekonda kuuluv draakonivili ehk pithaya on eksootiline maitseelamus. Kuna välimuselt meenutab see justkui pisikest draakonit, tuleneb siit ka puuvilja nimetus. Koor pole söödav, kuid küpse vilja sisu on kreemjas ja magus. Maitselt pisut maasikat ja ananassi meenutav vili passib kõige paremini värskesse puuviljasalatisse, kokteilidesse või smuutidesse.