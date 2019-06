Horoskoop AVESTA 21. juuni | Päev on seotud varanduse ja raha kogumisega Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Pixabay

Päikese päeva lühideviis on: mine tule altarile. See on kõrgeima õigluse, ideaalse maailmakorra, religiooni ning algse, loova tule päev. Aarialased on tulekummardajad ning seepärast on see päev väga tähtis. Päev on seotud varanduse ja raha kogumisega ning seetõttu ei ole hea teha sisseoste ega muul viisil raha kulutada või välja anda. Samas on täna suvine pööripäev, mida igati sobib tähistada tule tegemisega.