Heli Vahing: teater ja laulmine tähendab seda, et närvid on kogu aeg pingul 

Helit mäletame nii Vanemuise kui ka revüüteatri Bel-Etage lavalt, aga ka veerandsaja aasta tagustelt suurkontsertidelt, kus ta Onu Bellaga laineid lõi. Kindlasti ei tea aga paljud, et juba pikki aastaid on artisti stiihiaks vanad raamatud, ja just vanaraamatute spetsialistina ta Tallinna ülikooli raamatukogus töötabki. See tähendab, et kuigi Helil on ette näidata ka mõnus kabinet, möödub suur osa tööpäevast maa all akendeta ruumis.