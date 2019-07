Ekspert selgitab: kas probleemse naha korral peab suvel päikese eest sootuks tuppa peituma?

Carmen Metsa (36) näole tekkisid pigmendilaigud (täpsemalt melasma) teise raseduse ajal. Talvel häda taandub, kuid suvel muutub naine sageli näost täiesti lapiliseks. Arst määras naisele raviks happekoorimise ja retseptisalvi. Ja luges sõnad peale, et salv ja päike kokku ei käi. Seega määrib Carmen salvi näole õhtuti enne uinumist. Päeval kasutab aga pidevalt päikesekaitsekreemi faktoriga 50. Kui ta unustas end paar korda kreemitada, tulid kohe ka iluvead. Peale kreemitamise peab Carmen end pidevalt meikima, sest arvukad pigmendilaigud jätavad mulje, nagu oleks nägu must. «Sellele kiputakse tähelepanu pöörama ja see tekitab kompleksi.» Arsti sõnul on naise haigus geenides ja välja ravida seda ei saa.