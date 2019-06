AVESTA 22. juuni | See on taevariigi võimu ja taevaste sõdurite päev 

Kui leiad metallesemeid ja väga hea, kui need on teravad, sest see ennustab peatset jagusaamist kõikidest vaenlastest. Kui lõikad endale sisse või torkad end, siis viitab see vabanemisele mittevajalikust. Vihma kätte sattumine või juhuslik märjaks saamine viitab saladuste avalikuks tulemisele. Tänase ja homse päikesetõusu vahel on hea, kui nägid dünaamilisi unenägusid. Kui nägid unes võitlust ja lahingut, siis tähistab see enda ja teiste vigadega võitlemist. Kui nägid unes end lühikeste juustega või lõikasid juukseid, siis on see vabanemine segavatest asjadest.