NAISTELEHE BEEBIJUTUD | Massaaž aitab lapseootel emal end paremini tunda 

Miks võiks rase massaažis käia?

Massaaž on suurepärane abimees, et leevendada rasedusaegseid vaevusi. Olgu nendeks siis tursed, kõhukinnisus, istmikunärvi valu või hoopis peavalu ja kaelapinged – lõõgastav mudimine ja silitamine ei tee halba. Samuti aitab massaaž vähendada stressi, turgutab immuunsüsteemi ja kiirendab ainevahetust. Tähtis on, et lapseootel ema valiks massööriks just rasedate massaaži õppinud spetsialisti, sest tehnika ja massaaživõtted on teistsugused: liigutused on sujuvad, voolivad ja libistavad. Põhiline on, et masseeritaval emal ja kõhubeebil oleks võimalikult mugav ning turvaline.

Kui tihti võib rase massaažis käia?

Rasedusaegse massaažiga võiks alustada alates kolmandast beebiootuse kuust. Kui tihti seda teha, sõltub eelkõige lapseootel ema seisundist. Esialgu võiks massaažis käia üks või kaks korda kuus. Kolmandal trimestril, kui ei ole vastunäidustusi ja rasedus kulgeb komplikatsioonideta, võib käia isegi iga nädal. Massaaži kestus võiks olla kuni üks tund.

Kuidas rasedat masseeritakse? Kõhuli ei saa ju olla!!!

Rasedusaegse ja tavalise massaaži kõige suurem erinevus on see, et masseeritakse kaht inimest samal ajal – ema ja tema beebit kõhupesas. Teine erinevus on see, kuidas rase massaažilaual lamab. Rasedal on väga ebamugav olla massaažilaual kõhuli, samuti pole see turvaline. Alates teisest trimestrist ei ole hea lebada ka kaua selili, sest emakasurve tõttu on verevarustus häiritud.

Seetõttu ongi beebiootel naistele mõeldud spetsiaalsed lauad, kuid ka tavalise massaažilaua saab raseda jaoks sobivaks kohandada. Sel juhul lamab masseeritav esialgu ühel küljel ja siis teisel, ülemise jala alla on asetatud padjad ning kui kõht on juba piisavalt suur, on ka kõhu all padjake. Nii saab masseerida suurepäraselt kaela, õlavöödet, selga ja jalgu. Rasedusaegset massaaži on suurepäraselt võimalik teha ka põrandal.