Kõige moekamaks jaaniliseks saad, kui... 

Kui arvate, et moega on võimalik kaasas käia ainult linnatänavatel ringi kõpsutades, siis arvake uuesti. Sel aastal on nii mõnedki moeröögatused nii inimsõbralikud, et nendega pole sugugi veider ka metsas või maal vanaema juures käia.