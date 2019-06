KUIDAS KANDA: millises suveseelikus näed välja viisakalt seksikas?  

Kõiksugused seksi- ja solvumisskandaalid on miniseelikud põlu alla pannud ning toonud pildile eelkõige midi- ja maksipikkuses seelikud. Paljude jaoks on sellised seelikud aga pigem Tiiu-talutütrekese-tüüpi rõivad, mis tapavad igasuguse võimaluse natukenegi enda naiselikke võlusid näidata. Kui iha seksika välimuse järgi on tõesti väga suur, kuid vihatud miniseeliku kandmine ei tule siiski kõne alla, ei tasu meelt heita. Nimelt on ka veidi pikemas seelikus võimalik välja näha seksikas ja veidi vallatu. Midifännid tegelikult ütlevadki, et see on intelligentsete inimeste miniseelik, kellel pole vaja kõike korraga letti lüüa, vaid kes oskavad ka fantaasiale ruumi jätta.