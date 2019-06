NAGU KAKS TILKA VETT: Chanel või Zara – kumb on kumb? 

Seejuures väärib märkimist, et tegemist on suhteliselt noore ikoontootega – nimelt hakkas Chanel neid müüma alles 2013. aastal. Kui üldiselt on espadrillide puhul tegemist pigem rannajalanõudega, siis Chaneli omasid kannavad moemaanid hoopis pigem tänaval ja igasuguse riietusega. Luksuslikest jalanõudest on saanud kiiresti nii populaarne toode, et moemaja oma butiikides on need tihti otsas ning jalatsipaari omanikuks saamiseks tuleb pöörduda järelturule, kus need maksavad sageli veelgi rohkem kui poes.