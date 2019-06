LEID ALLAHINDLUSELT: Ted Bakeri jakk – iseloomuga ülerõivas suvisesse töögarderoobi 

Kui paljudes poodides peab allahindlusperioodi algust veel veidi ootama, siis veebipoodides käib see juba mitu nädalat ning esialgsed tagasihoidlikud allahindlused on praeguseks jõudnud juba 50 protsendini ja isegi enam. Nii saavadki need, kes kardavad veebipoodides ostelda, sest kunagi ei tea, mida täpselt saadakse, rõivast pärispoes proovimas käia ning siis veidi soodsamalt veebist tellida. Kaubavalik meie poodides ja brändide oma veebipoodides on kohati üpris sarnane.

Kuna enamik inimesi peab ka suvel tööl käima, siis selleks, et ilusa ilmaga kontorisse minek veidigi mõnusam oleks, tasubki luua endale selline töögarderoob, mille kandmist iga päev ootad. Välistada võiks igavad hallid, beežid, pruunid, mustad ja tumesinised toonid ning eelistada helgemaid ja rõõmsamaid värve. Seejuures tasub meelde jätta, et efektne jakk on tihti just see, mis teeb ka väga tagasihoidliku komplekti eriliseks. Samuti on konditsioneeritud õhuga kontoriruumides jaki olemasolu lausa hädavajalik. See roosa jakk kõlbab lisaks kontoris kandmisele aga ka igasugustele muudele suvistele pidulikele ja mitte nii pidulikele sündmustele. Näiteks võib seda vabal nädalavahetusel sobitada ka teksade ja tenniste juurde.