Horoskoop AVESTA 26. juuni | Pese pead ning lõika juukseid ja küüsi Kai Tamm , täna, 07:00

Päikese päeva lühideviis on: pese pead ning lõika juukseid ja küüsi. See on puhta lehe ja õnnistuse päev, mil võib alustada uut elu. See on vabanemine mittevajalikust ja üleminek uude kvaliteeti. Kummaline päev, mil võib juhtuda imesid ning mil inimene võib saada hvarna – kõrgeima õnnistuse ja jumaliku ettehoolduse. Selle saavad need, kes selle õiglase valiku ja tegudega ära on teeninud. Päeva mõte on vabanemine, valgustumine ja muundumine.