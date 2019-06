Silmaring Miljardid ja Frankie Animal viivad 4. juulil läbi oma tantsupeo Toimetas Naisteleht.ee , täna, 09:53 Jaga: M

Frankie Animal Kristiin Elmat

Miljardid ja Frankie Animal viivad läbi oma tantsupeo 4. juulil sadama kruiisikai lähedal asuvas suvises menulokaalis Laev. Marten Kuningas, Raul Ojamaa, Peedu Kass ja Kristjan Kallas ehk ansambel Miljardid esitlevad kontserdil oma äsja ilmunud lühialbumit “Imeline”. Tegemist on jätkuga bändi auhinnatud debüütalbumile “Kunagi läänes”. "Uus lühiplaat sisaldab lugusid, mis pärinevad “Kunagi läänes” sessioonidelt, ent me ei saanud neid debüüdi ajaks piisavalt hästi kõlama. Tundus, et nad vajasid rohkem aega, sest nüüd nad tõepoolest kõlavad õigesti. Selles mõttes on “Imeline” justkui “Kunagi läänes” plaadi C-pool,” selgitab Marten Kuningas. Tegu on bändi ainsa kontserdiga Tallinnas sellel suvel.Frankie Animal tähistab kontserdiga oma tuliuue singli "Playful" ilmumist. "Loo keskne sõnum "what do you want me to be" on meie jaoks suhestutav mitmel tasandil. Bändina, partneritena suhetes, indiviididena. See on lugu ebakindlusest ja sellest rahutusest, mida ebakindlus sinus tekitab.