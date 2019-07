Ekspert selgitab: millest sõltub kosmeetika eluiga? 

Spaatel aitab kreemi eluiga hoida



Kreemipurgist tuleks kreemi võtta võimalusel väikese pestud spaatliga, et sinna ei satuks sõrmedelt mikroobe, mis võivad kreemipurgis paljunema hakata. Kui spaatlit ei ole käepärast, siis tuleks kindlasti enne sõrmega kreemi võtmist käed ära pesta. Klassikalise kreemipurgi heaks alternatiiviks on spreipudelid, mida on keeruline välispidiselt mõjutada.



Dekoratiivkosmeetika puhul on tähtis, et seda kasutab ainult üks inimene. Huulepulkade, puudripintslite või meigišvammide jagamine vahetab ka kasutajate mikroobe ja baktereid ning kui ühel inimesel on spetsiifilised nahaprobleemid, võib need endale saada ka teine. Samuti tasub tähelepanu pöörata pintslite ja švammide puhtusele ning neid iganädalaselt pesta.



Päikesekaitsevahendite säilivusaeg võib jääda lubatust lühemaks kui neid hoitakse rannas päikese käes või nädalate viisi kuumas autos. Kui toode on juba oma kaitsvad omadused kaotanud, siis pole ka hilisemast külmkapis hoiustamisest abi.



Kosmeetika säilivusajast kinnipidamine on oluline, et meigitoodetel ja hooldusvahenditel oleks tagatud nende tõhusus ja ohutus tervisele. Samas ära visata pole kreemi vaja, keskkonnasäästlik inimene võtab selle kasutusele toimiva kingaviksina.