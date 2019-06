Kaksikõed Mari ja Kristi Ojasaar: tuleb olla tänulik iga päeva eest, mis on ühiselt veedetud 

“Tuleb olla tänulik iga päeva eest, mis on ühiselt veedetud. Võtta kaaslane vastu kallistusega – ka siis, kui tahaks kulbiga võtta. Kunagi ei tea, mis edasi tuleb, aga tuleb osata nautida hetki,” rõhutab Mari. Kristi lisab, et nemad leppisid mehega ammu kokku, et nad ei võrdle ennast suhtes teiste paaridega, sest kuidas asjad on, teavad ainult asjaosalised ise.